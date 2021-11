Action du WWF à Bruxelles contre l'entrée du gaz et nucléaire comme investissements verts

Une trentaine de personnes se sont rassemblées lundi à 16h00 sur la place du Luxembourg, devant le parlement européen à Bruxelles, pour s'opposer à l'entrée du gaz et de l'énergie nucléaire dans la catégorie "Transition" de la taxonomie de la finance durable de l'Union européenne.

L'action a été organisée par l'ONG WWF, avec le soutien des organisations Greenpeace, Birdlife Europe, CAN Europe et de la Fédération européenne pour le transport et l'environnement. Elle a pris la forme de funérailles de la taxonomie européenne, anticipant l'intégration par la commission européenne du gaz et de l'énergie nucléaire. Les participants portaient des pancartes noires avec le message "Repose en paix taxonomie européenne" en blanc. Des discours ont été prononcés devant un cercueil. Selon le WWF, il est important de garantir que si l'Union européenne choisit demain d'investir dans de l'économie verte, elle finance des secteurs réellement durables, non des énergies fossiles comme le gaz, ou l'énergie nucléaire, qui seront encore utilisés durant la transition énergétique. Les organisations mobilisées estiment qu'il y a une distinction à faire, sans quoi la taxonomie perdrait sa raison d'être et il serait alors préférable de l'enterrer. "Le gaz n'est pas et ne sera jamais vert", souligne Henry Eviston, porte-parole en finance durable chez WWF. "C'est un combustible fossile à haute teneur en composés carbonés, comme le charbon et le pétrole. L'Agence internationale de l'énergie elle-même a indiqué que l'expansion du gaz est incompatible avec l'accord de Paris." Il estime qu'introduire le gaz dans cette taxonomie porterait atteinte à la crédibilité du pacte vert européen. (Belga)