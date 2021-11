Ballon d'Or - Gianluigi Donnarumma remporte le 2e Trophée Yachine, Thibaut Courtois 8e

Gianluigi Donnarumma, le gardien du Paris Saint-Germain, a reçu le Trophée Yachine, remis au meilleur gardien de but de l'année lors de la cérémonie du Ballon d'Or, lundi à Paris. L'Italien a devancé le Sénégalais Edouard Mendy (Chelsea) et le Slovène Jan Oblak (Atlético Madrid). Thibaut Courtois s'est lui classé à la 8e place.Donnarumma, 22 ans, a connu ses plus grands succès en 2021 en équipe nationale en remportant l'Euro avec l'Italie. Décisif lors de la séance de tirs au but en finale contre l'Angleterre, il avait été élu meilleur joueur du tournoi. En club, il a terminé à la 2e place du championnat d'Italie avec l'AC Milan avant de rejoindre le Paris Saint-Germain après l'Euro. Le gardien italien succède à Alisson Becker, qui avait remporté pour la première fois cette distinction en 2019. Le trophée Yachine porte le nom du gardien russe Lev Yachine, seul gardien à avoir remporté le Ballon d'Or en 1963. (Belga)