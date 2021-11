Coronavirus - Le parquet de Hal-Vilvorde poursuit 160 voyageurs pour des faux tests PCR

Environ 160 voyageurs qui ont présenté un faux certificat de test PCR négatif à Brussels Airport ces derniers mois seront poursuivis devant le tribunal correctionnel dans les semaines à venir, a annoncé lundi le parquet de Hal-Vilvorde. Récemment, d'autres voyageurs munis de faux documents ont écopé de peines allant jusqu'à 6 mois de prison et 1.200 euros d'amende.Depuis la reprise des voyages en avril dans le contexte de pandémie, le voyageur doit remplir un formulaire de localisation des passagers (PLF) mais aussi souvent présenter la preuve d'un test PCR négatif au départ. Pour lutter contre les abus, le collège des procureurs généraux a publié des directives sur la poursuite en justice des personnes qui falsifient ces documents. Les fraudeurs sont immédiatement cités à comparaître devant le tribunal correctionnel et les parquets peuvent proposer un règlement de 750 euros. C'est ce que le parquet de Hal-Vilvorde a décidé de faire pour les personnes voyageant via Brussels Airport. "Ces derniers mois, 820 personnes ont été prises sur le fait alors qu'elles enregistraient leurs bagages ou montaient à bord de l'avion", précise le parquet. "L'accès à l'avion leur a été refusé et un règlement de 750 euros leur a été proposé. Environ 80% d'entre elles l'ont accepté." Les autres comparaîtront devant le tribunal correctionnel ces prochains mois. (Belga)