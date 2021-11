Jusqu'à présent, 33 cas du variant Omicron détectés dans l'Union européenne

Jusqu'à présent, 33 personnes ont été testées positives au variant Omicron dans l'Union européenne, selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Toutes ont été en Afrique récemment. Ce variant a été détecté aux Pays-Bas (14 cas), en Belgique, en Allemagne, en Italie, au Portugal, en République tchèque, en Autriche et au Danemark.Pour l'instant, aucune de ces personnes n'est tombée gravement malade ou n'est décédée. En dehors de l'UE, le variant Omicron a été découvert en Afrique du Sud, au Botswana, au Royaume-Uni, en Australie, au Canada, en Israël et à Hong Kong, ajoute l'ECDC. (Belga)