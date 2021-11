Météo: un temps gris et pluvieux mardi

La tendance aux averses persistera sur le nord-est du pays lundi après-midi, sous forme de neige sur les hauteurs de l'Ardenne (au-dessus d'environ 400 m) et de pluie, de grésil ou de neige fondante ailleurs. Sur la moitié sud-ouest du territoire, les quelques averses résiduelles laisseront la place à un temps généralement sec avec davantage d'éclaircies, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima seront compris entre -1 et 4°C au sud du sillon Sambre et Meuse, entre 4 et 6°C dans le centre du pays, et entre 6 et 8°C sur le nord-ouest. Le vent sera modéré, et à la Côte assez fort, de secteur ouest à nord-ouest, avec des rafales autour de 50 ou ponctuellement 60 km/h.

Ce soir, quelques averses hivernales toucheront encore les hauteurs de l'Ardenne. Ailleurs, le temps deviendra temporairement sec. En seconde partie de nuit, le ciel se couvrira avec des pluies à partir de la Côte. Sur l'est du pays, les précipitations pourraient transitoirement tomber sous forme de neige fondante. Sur les hauteurs de l'Est (au-dessus d'environ 300 ou 400 m), il s'agira de chutes de neige conduisant à une accumulation supplémentaire de plusieurs centimètres. Les minima, atteints en soirée, se situeront autour de 0 ou -1°C en Ardenne, entre 0 et 3°C sur les autres régions, et autour de 4 ou 5°C en bord de mer. Mardi, le temps sera gris et pluvieux. Sur les hauteurs de l'Ardenne, les précipitations seront d'abord encore à caractère hivernal, avant de se transformer en pluie. Il fera sensiblement plus doux avec des maxima de 4 ou 5°C en Hautes-Fagnes à 10 ou 11°C dans la région côtière. (Belga)