Deux blessés dans un accident de la route à Bassenge

Deux personnes ont été blessées lors d'un accident entre deux voitures mardi soir à Bassenge (province de Liège), indiquent les pompiers de Liège. Une désincarcération a dû être effectuée.Deux voitures se sont percutées mardi vers 21h30 à hauteur du croisement entre la rue Royale et la rue de la Paille à Bassenge. Selon plusieurs témoins, une voiture en aurait percuté une autre de face dans le virage de la Nationale 68. Deux personnes ont été blessées et l'une d'entre elles a dû recevoir l'aide des pompiers pour être extraite de son véhicule. La route est restée bloquée à la circulation le temps de l'intervention des services de secours. La cause de l'accident n'est pas connue, tout comme l'état précis des deux victimes. (Belga)