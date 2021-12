Conflit au Tigré - Éthiopie: Guterres annonce la reprise des vols humanitaires de l'ONU vers le Tigré

Les vols humanitaires de l'ONU entre la capitale éthiopienne Addis Abeba et Mekele, au Tigré, "ont été rétablis", a annoncé mercredi le secrétaire général de l'organisation, Antonio Guterres, en évoquant aussi l'arrivée dans cette dernière ville de 157 camions d'aide."Bonne nouvelle, 157 camions sont arrivés à Mekele", s'est-il réjoui lors d'un point presse. "Un nouveau convoi est en route donc l'aide humanitaire a effectivement repris, probablement pas au niveau que l'on voudrait", a-t-il déclaré. Les vols de l'ONU vers Mekele étaient suspendus depuis le 22 octobre après des frappes aériennes. "C'est un bon signal" et "il y a donc une petite pointe d'espoir. Cela pourrait faciliter une attitude future plus positive pour le dialogue", a estimé le chef de l'ONU. Présent à son côté, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a souligné qu'il "fallait un cessez-le-feu". "Malheureusement, les combats sur le terrain continuent", a-t-il déploré. "Mettez fin aux combats, commencez à parler", a lancé Antonio Guterres à l'attention des belligérants. En près de 13 mois, la guerre a fait plusieurs milliers de morts, plus de deux millions de déplacés et plongé des centaines de milliers d'autres dans des conditions proches de la famine, selon l'ONU. (Belga)