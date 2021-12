Cours de philosophie et citoyenneté - FWB: le Parlement demande au gouvernement de porter le cours à deux heures hebdomadaires

Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté mercredi soir en urgence une résolution demandant au gouvernement d'étudier l'extension du cours de philosophie et de citoyenneté (CPC) à deux heures hebdomadaires.La résolution s'appuie sur les récentes conclusions d'un groupe de travail interne au Parlement qui s'est penché ces derniers mois sur la question en auditionnant tout une série d'acteurs. Le texte demande au gouvernement de porter, dans l'enseignement officiel ainsi que le libre non-confessionnel, le cours de CPC à deux heures hebdomadaires. Il préconise dans la foulée de rendre les cours de morale ou religions optionnels. Pour l'enseignement libre, la résolution demande "d'y rendre plus effective l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté, y compris en examinant la piste d'une période relative à l'organisation d'un cours spécifique". Le texte a été approuvé mercredi soir par la majorité PS-MR-Ecolo, appuyée par DéFI. L'opposition PTB et cdH ont voté contre. (Belga)