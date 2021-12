Cours de philosophie et citoyenneté - Le CAL salue l'appel au gouvernement à instaurer deux heures de philosophie à l'école

Le Centre d'Action Laïque (CAL) a salué mercredi le vote en urgence du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles d'une proposition de résolution recommandant l'instauration dans l'enseignement officiel d'un cours de 2 heures de philosophie et citoyenneté.« Par ce vote, le Parlement se montre à la hauteur d'un vrai enjeu de société : celui de donneraux élèves des clés de compréhension de la société et des leviers d'action citoyenne et devivre-ensemble. C'est essentiel dans le contexte d'une société de plus en plus polarisée où le conflit, le repli identitaire et la simplification à outrance semblent plus valorisés que la recherche de concorde, la rencontre de l'autre et le sens de la nuance », a réagi le CAL. Ce vote permettra également de mettre un terme à la séparation des élèves sur la base de leurs convictions philosophiques ou religieuses, observe-t-il. Le Centre d'Action Laïque regrette toutefois que ce cours reste inaccessible aux élèves de l'enseignement libre. « C'est priver les enfants de ce réseau d'un magnifique enseignement », estime le centre, réitérant son appel à ce que le cours de 2 heures de philosophie et citoyenneté soit généralisé quel que soit le réseau fréquenté par les élèves. (Belga)