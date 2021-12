Ligue des champions de Volley - Roulers s'impose 2-3 à Friedrichshafen en ouverture

Quelques heures après Maaseik (battu 3-0 à Ankara dans le groupe B), Roulers a entamé mercredi soir la phase de groupes de la Ligue des champions masculine de volleyball. Les champions de Belgique sont venus s'imposer en Allemagne au VfB Friedrichshafen 2 sets à 3 (18-25, 25-23, 16-25, 25-22, 9-15).

Dans l'autre rencontre du groupe A de la première des six journées, les Polonais de Jastrzebski avaient battu les Bulgares de Hebar Pazardzhik 3-0 (25-11, 25-16 et 25-14), mardi soir. Au classement, Jastrzebski compte 3 points, Roulers 2, Friedrichshafen 1 et Pazardzhik 0. La deuxième journée, le 14 décembre, verra Roulers accueillir les champions de Pologne et Friedrichshafen se déplacer à Pazardzhik. Les cinq vainqueurs de groupe et les trois meilleures équipes deuxièmes classées seront qualifiés pour les quarts de finale. (Belga)