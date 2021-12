Vélo de Cristal - Wout van Aert remporte le Vélo de Cristal pour la deuxième année de suite

Wout van Aert a remporté le Vélo de Cristal, trophée récompensant le meilleur coureur cycliste belge de la saison, pour la deuxième année de suite, mercredi soir à Vilvorde.

Le Campinois, 27 ans, a été élu avec 988 points, devant Jasper Stuyven (492 pts) et Tim Merlier (464 pts). Remco Evenepoel (420 pts) et Jasper Philipsen (292 pts) complètent le top 5 de ce scrutin organisé par le quotidien Het Laatste Nieuws. Lauréat de son premier Vélo de Cristal après son exceptionnelle année 2020, Wout van Aert a continué sur sa lancée en 2021. Champion de Belgique et vice-champion du monde dans les labourés, le Campinois a ajouté 13 victoires à son palmarès sur route, qui en compte désormais 30. Vainqueur notamment de Gand-Wevelgem, de l'Amstel Gold Race, du championnat de Belgique et de trois étapes du Tour de France (l'étape du Mont Ventoux, le contre-la-montre de Saint-Emilion et le sprint massif sur les Champs Elysées), le coureur de Jumbo-Visma a aussi décroché la médaille d'argent de la course en ligne des Jeux Olympiques de Tokyo. Il a également été vice-champion du monde du contre-la-montre des Mondiaux à Bruges, avant de terminer 11e de la course en ligne des championnats du monde à Louvain. Le Vélo de Cristal est décerné depuis 1992. Dirk De Wolf a été le premier lauréat. Johan Museeuw détient le record avec cinq trophées, suivi par Philippe Gilbert, Greg Van Avermaet et Tom Boonen, lauréats à quatre reprises. (Belga)