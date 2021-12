Annulation de la finale du Grand Prix ISU au Japon

La finale du Grand Prix ISU de patinage artistique, qui était prévue à Osaka au Japon du 9 au 12 décembre, a été annulée après la décision par les autorités japonaises de fermer les frontières du pays à cause de la crainte de propagation du nouveau variant du Covid-19 Omicron, ont annoncé les organisateurs jeudi."Nous présentons nos plus profondes excuses à toutes les personnes impliquées à qui nous causons des désagréments, mais nous espérons votre compréhension", a déclaré la Fédération japonaise de patinage dans un communiqué. Le gouvernement japonais a demandé mercredi aux compagnies aériennes de suspendre toutes les nouvelles réservations à destination de son territoire pendant une durée d'un mois, face aux craintes concernant le variant Omicron, avant d'assouplir partiellement la règle jeudi pour s'assurer que ses ressortissants pourront regagner leur pays. Le Japonais Yuma Kagiyama, qualifié pour cette finale après avoir remporté les Grands Prix d'Italie et de France, a réagi à cette annonce d'annulation en publiant sur son compte Twitter un message accompagné d'un émoticône représentant une larme. (Belga)