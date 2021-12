Coupe Davis - La Serbie élimine le Kazakhstan 2-1 et rejoint la Croatie en demi-finale

La Serbie s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe Davis de tennis, mercredi soir à Madrid. Novak Djokovic et ses équipiers ont battu le Kazakhstan deux victoires à une et seront opposés à la Croatie, qui a pris le meilleur sur l'Italie (2-1) lundi, pour une place en finale.

Mikhail Kukushkin (ATP 183) a donné le premier point aux Kazakhs au terme d'un match marathon de 3h18 remporté face au Serbe Miomir Kecmanovic (ATP 68) 7-6 (7/5), 4-6, 7-6 (13/11). Le N.1 mondial, Novak Djokovic a égalisé grâce à son succès expéditif 6-3, 6-4 en 1h16 au détriment d'Alexander Bublik, 36e mondial, qu'il n'avait encore jamais rencontré. Nikola Cacic (ATP 36 en double) et Novak Djokovic, qui n'est que 252e à l'ATP en double, ont ensuite dominé le duo Andrey Golubev (ATP 28) et Aleksandr Nedovyesov (ATP 72) dans la rencontre décisive 6-2, 2-6 et 6-3 au bout de une heure et trente-sept minutes de jeu. L'autre demi-finale mettra aux prises l'Allemagne, qui a éliminé la Grande-Bretagne (2-1), au vainqueur du dernier quart de finale entre la Russie et la Suède qui se jouera jeudi. Les demi-finales et la finale de la Coupe Davis sont programmées de vendredi à dimanche dans la capitale espagnole. (Belga)