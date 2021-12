Coupe de Belgique - Le Club de Bruges élimine Genk, Eupen, OHL et Malines reversent aussi la situation

Six équipes ont rejoint Anderlecht en quarts de finale de la Coupe de Belgique de football mercredi soir : Eupen, Oud Heverlee Louvain, La Gantoise, Courtrai, le FC Malines et le Club de Bruges. Quatre d'entre elles ont retourné le cours d'une rencontre qui semblait les mener à l'élimination.

L'affiche de ces huitièmes de finale entre le tenant du trophée, Genk, et le champion en titre, le Club de Bruges a tenu toutes ses promesses. Après une rencontre à rebondissements, les deux équipes grandes spécialistes de la Coupe (onze succès brugeois, cinq genkois) se sont départagées dans la séance de tirs au but. Les Brugeois s'y sont révélés intraitables et se sont imposés 3-5. Après nonante, puis cent-vingt minutes, les deux équipes étaient à égalité 3-3. Un festival offensif où après l'ouverture de Balanta (7e), Genk avait pris les devants avant la pause via Thorstvedt (29e) et Paintsil (45e+2). Bruges est revenu à la 69e par De Ketelaere mais dans la minute suivante Paintsil replaçait le KRC aux commandes (70e). Genk voyait la qualification se profiler. C'est alors que De Ketelaere a encore surgi pour arracher la prolongation à la 89e. Une nouvelle égalisation qui a bien failli ne pas suffire, mais Ugbo manqua l'immanquable, côté limbourgeois, dans le temps additionnel (90e+4). Dans les tirs au but, le premier envoi de Genk délivré Hrosovsky et repoussé par Mignolet a suffi pour faire la différence. Dost, De Ketelaere, Rits, Ricca et Lang ont tous rentré leur envoi. Eupen, Oud Heverlee Louvain et le FC Malines ont eux aussi réussi à renverser une situation mal engagée. Les Pandas, menés 0-2 à la suite d'un doublé de Gano (23e et 36e), ont eu recours à la prolongation et à un triplé de Prevljak (71e, 81e et 94e) pour sortir Zulte-Waregem de la compétition (3-2). Scénario un peu semblable pour OHL en déplacement chez le leader de la 1B Westerlo. Encore menés 2-1 après 88 minutes, les Louvanistes ont émergé 2-3 dans le temps réglementaire grâce à des réalisations signées Schrijvers (89e) et Maertens (90e+3). Malines a aussi dû combler un retard d'un but, concédé à la 29e par Somers. A peine monté au jeu, De Camargo a égalisé (66e) et alors qu'on se dirigeait vers les tirs au but, Storm a arraché la qualification en fin de prolongation (117e). La Gantoise s'est rapidement rassurée sur la pelouse de Lommel (1B). Julien De Sart a ouvert la marque à la 18e et a définitivement assuré la qualification gantoise sur penalty à la 77e (0-2). Courtrai, malgré un penalty manqué à la 4e minute par Selemanie, a battu Ostende 1-0. Gueye (52e) a été l'artisan de cette cinquième défaite consécutive du KVO. Jeudi soir (20h45), le huitième et dernier qualifié sera connu à l'issue du match entre le Standard et le Beerschot. (Belga)