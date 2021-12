EuroCoupe féminine - Malines s'impose à Namur et se qualifie pour le deuxième tour

Malines s'est imposé jeudi soir en déplacement à Namur (58-68) pour le compte de la 6e et dernière journée du premier tour de l'EuroCoupe féminine de basket, empochant par la même occasion son ticket pour le deuxième tour de la compétition.La première mi-temps de ce duel belgo-belge était à l'avantage des Malinoises (24-36 à la pause), bien emmenées par Ziomara Morrison (16 points et 3 rebonds). Namur réagissait parfaitement après la pause, remportant le troisième acte 27-18 pour recoller à 51-54 à l'entame des dix dernières minutes. Un quatrième quart-temps finalement mis à profit par les visiteuses qui s'imposent 58-68 et valident leur ticket pour le deuxième tour de la compétition. Malines termine deuxième de son groupe avec un bilan de 3 victoires pour 3 défaites alors que Namur termine dernier avec 1 victoire pour 5 défaites. Les Polonaises de Lublin, privées d'Hanne Mestdagh, touchée par le Covid-19, ont empoché une importante victoire face aux Biélorusses de Minsk (61-70), de quoi terminer deuxième de leur groupe et passer au tour suivant. Dans le sillage d'une excellente Hind Ben Abdelkader (26 points, 6 rebonds et 2 passes), les Russes de Nika se sont imposées à domicile face aux Hongroises de Csata (82-47). Insuffisant cependant pour décrocher un ticket pour le deuxième tour. Les Russes terminent troisièmes de leur groupe avec un bilan de 3 victoires pour 3 défaites. Match à suspense pour Lore Devos (6 points, 4 rebonds et 2 passes) et les Suisses de Fribourg qui ont eu besoin d'une prolongation pour venir à bout des Espagnoles de Ciudad de La Laguna (82-78) et valider leur qualification pour le deuxième tour avec une deuxième place dans le groupe G et un bilan de 3 victoires pour 3 défaites. Les deux meilleures équipes de chaque groupe, composé de quatre formations, se qualifient pour le deuxième tour de l'EuroCoupe féminine de basket. (Belga)