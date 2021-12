La plateforme QVAX toujours indisponible jeudi matin en raison d'un problème technique

La plateforme QVAX, sur laquelle les personnes intéressées pouvaient normalement demander à partir de ce jeudi une troisième injection plus rapide que prévue du vaccin contre le coronavirus, n'était toujours pas disponible peu avant 09h30, en raison d'un problème technique, rapporte l'Agence flamande pour les soins et la santé.Ce système de liste d'attente "n'est pas opérationnel pour le moment et toutes les données ont été supprimées", peut-on lire sur le site qvax.be. Lors de tests menés mercredi soir, un problème technique est, semble-t-il, apparu. Les services IT sont sur le pont pour le résoudre. La plateforme doit être remise en service dans le courant de la journée de ce jeudi, est-il encore indiqué sur le site. Il sera alors possible de se réinscrire pour bénéficier plus rapidement d'une nouvelle injection (booster shot). Pour cela, il faut avoir reçu le vaccin Johnson & Johnson il y a au moins deux mois, la deuxième dose du vaccin AstraZeneca il y a au moins quatre mois ou la seconde injection du vaccin Moderna ou Pfizer/BioNTech il y a au moins six mois. (Belga)