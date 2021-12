Le propriétaire de Tinder verse des centaines de millions de dollars aux fondateurs

Le propriétaire actuel de Tinder va verser 441 millions de dollars (390 millions d'euros) aux fondateurs de l'application de rencontres. Ce paiement met fin à un différend sur la valorisation des stock-options; un conflit juridique en cours depuis 2018 aux Etats-Unis.

Les fondateurs de Tinder avaient affirmé que Match Group, le propriétaire actuel de Tinder, et sa maison-mère de l'époque, InterActiveCorp (IAC), avaient sous-évalué Tinder sur la base de chiffres erronés. Match et IAC avaient estimé la valeur de l'application à trois milliards de dollars en 2017 alors que la société aurait valu quatre fois ce montant. Les fondateurs et leurs premiers travailleurs avaient des options sur environ 20% des actions de Tinder. Tinder a été créé en 2012 et compte plus de 10 millions d'utilisateurs payants. Ceux-ci peuvent faire des rencontres en "matchant" avec un(e) partenaire potentiel(le). Match Group ne fait plus partie d'IAC. L'entreprise possède aussi d'autres applications de rencontres comme Hinge, Meetic et OKCupid. (Belga)