Les Belges à l'étranger - Dennis Praet et le Torino rejoints par Empoli après avoir mené de deux buts

Jeudi soir, le Torino a fait match nul avec Empoli, 2-2, dans le cadre de 15e journée de Serie A, le championnat d'Italie de football.

Le Torino a démarré la rencontre pied au plancher avec un but de Pobega (10e) et un autre de Pjaca (15e), dans le premier quart d'heure. La situation s'est néanmoins retournée à la demi-heure, lorsque Singo s'est vu exclure (32e), laissant les Turinois terminer la rencontre à dix. Empoli est ensuite revenu via Romagnoli (34e), puis La Mantia en deuxième période (72e). Malgré une domination écrasante en fin de match, Empoli n'est parvenu qu'à obtenir un point. Dennis Praet était titulaire pour le Torino. Le Diable Rouge a été remplacé à la 75e minute par Rincon. Au classement, le Toro occupe la treizième place avec 18 points, à deux longueurs de leur adversaire du jour, onzième. (Belga)