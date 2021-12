Météo - Averses parfois intenses et hivernales en plaine et chutes de neige en Ardenne

Le temps sera plutôt nuageux et assez froid ce jeudi, avec des averses, parfois soutenues et à caractère hivernal. En Ardenne, il s'agira d'averses de neige qui conduiront à une accumulation de plusieurs centimètres. Elle approchera les 10 cm dans les zones les plus froides et les plus régulièrement touchées, comme en Hautes-Fagnes. Ailleurs, il n'est pas exclu que le sol blanchisse temporairement sous une intense averse, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique.L'après-midi, les précipitations les plus régulières et les plus intenses toucheront surtout l'ouest du pays, où elles pourront s'accompagner d'un coup de tonnerre. Les maxima se situeront entre -1 degré en haute Ardenne et +6 degrés à la côte. Le vent sera généralement modéré d'ouest-nord-ouest dans l'intérieur des terres, et fort à très fort de secteur nord-ouest à la mer. Des coups de vent sont aussi attendus sous les fortes averses, de l'ordre 80 à 90 km/h au littoral et plutôt de 60 à 70 km/h dans l'intérieur des terres. Ce soir, la tendance aux averses s'estompera progressivement, laissant place à de larges éclaircies avant l'arrivée de nuages élevés en cours de nuit. En haute Belgique, les champs de nuages bas resteront nombreux et du brouillard givrant se formera. Ailleurs aussi, quelques bancs de brouillard (givrant) seront possibles. Les minima se situeront entre -5 degrés dans certaines vallées de l'Ardenne et +3 degrés à la mer, avec des valeurs proches de -1 degré dans le centre. Des plaques de givre et de glace pourront donc se former sur une bonne partie du pays. Le vent deviendra faible à modéré et reviendra du nord-ouest au sud-ouest. Vendredi, après un début de journée avec des conditions glissantes, l'IRM prévoit l'arrivée d'une nouvelle perturbation l'après-midi par l'ouest avec de la pluie, et, au sud du sillon Sambre et Meuse, temporairement de la neige ou de la neige fondante. Samedi, il y aura un bref redoux avec quelques pluies ou bruines, avant le retour des averses à caractère hivernal dimanche. (Belga)