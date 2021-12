"Aucune mesure pour les soignants", déplore le CDH. "Peu lisible", regrette DéFI

Le cdH, par la voix de sa cheffe de groupe Catherine Fonck, a déploré vendredi l'absence d'annonces de mesures de soutien pour le personnel soignant. "Aucune mesure concrète de soutien aux soignants qui sont sous pression maximale et alors que 200 lits USI (soins intensifs) sont fermés par manque de personnel, ni pour la première ligne, ni pour les hôpitaux. C'est choquant", a-t-elle écrit sur Twitter.De son côté, DéFI salue les mesures prises en faveur de la ventilation dans les écoles. "La" mesure qu'on attendait depuis des mois. Enfin", a commenté son président François De Smet sur le même réseau social. "Pour le reste, un nouveau Codeco peu lisible et trop tardif. Tout est contenu dans le désarroi du ministre de la Santé, qui "regrette ce compris" et "espère qu'on a atteint le plateau", a-t-il ajouté. Le député fédéral a aussi regretté l'absence de nouvelles mesures sur l'obligation de télétravail. (Belga)