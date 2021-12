Coupe Davis - La Croatie élimine la Serbie de Djokovic et se qualifie pour la finale

La Croatie a remporté le double décisif pour venir à bout de la Serbie de Novak Djokovic, 2 victoires à 1, et se qualifier pour la finale de la Coupe Davis de tennis, vendredi à Madrid, en Espagne.

La meilleure paire du monde formée par Nikola Mektic et Mate Pavic, notamment vainqueurs de Wimbledon et sacrés champions olympiques cet été, est venue à bout de Djokovic associé à Filip Krajinovic: 7-5, 6-1. Le numéro 1 mondial Novak Djokovic avait permis à la Serbie d'égaliser en dominant Marin Cilic (ATP 30) 6-4, 6-2. Contre l'ancien numéro 3 mondial, Djokovic avait accéléré à partir de 4 jeux partout dans le premier set. Le Serbe n'avait plus laissé ensuite que deux jeux à son adversaire croate. Cilic s'était bien procuré huit balles de break au total, mais il n'en avait converti aucune. Juste avant, Borna Gojo, 279e mondial, avait apporté le premier point à la Croatie en signant un nouvel exploit, cette fois face à Dusan Lajovic (ATP 33), battu 4-6, 6-3, 6-2. Avant cette Coupe Davis, Gojo, 23 ans, ne comptait qu'une victoire sur un joueur du top 100. Il en est désormais à quatre. En quarts de finale déjà, il s'était offert le 27e mondial, l'Italien Lorenzo Sonego. Avant ça, il s'était imposé contre le 61e mondial, l'Australien Alexei Popyrin. La deuxième demi-finale opposera samedi après-midi (à partir de 13h00) la Russie de Daniil Medvedev à l'Allemagne. La finale est programmée dimanche. (Belga)