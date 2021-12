"Des préventes exceptionnellement bonnes" pour le festival du court métrage de Louvain

Le festival du court métrage de Louvain démarre vendredi soir avec plusieurs premières internationales, ont annoncé ses organisateurs par voie de communiqué. La prévente du festival s'est déroulée "exceptionnellement bien" cette année, selon son programmateur Vincent Langouche. "Environ deux fois plus de billets que les autres années ont été vendus". Il attribue ces bons résultats à la "faim" de cinéma que ressent le public.

Toutefois, l'annonce vendredi de nouvelles règles pour les événements culturels se déroulant en intérieur pourrait perturber le festival. En effet, un spectacle ne pourra plus accueillir que 200 spectateurs, et ce dès lundi. "Dans certaines salles, les nouvelles règles signifient, dans le pire des cas, que nous retombons à une capacité de 30%", explique Vincent Langouche. "C'est un coup dur, mais nous sommes très heureux de pouvoir commencer dès ce soir". Le festival s'était déroulé sous une forme "online" lors de son édition 2020 en raison des règles sanitaires en vigueur à l'époque. "Bien que la version en ligne ait été très appréciée par le public, nous avons le sentiment que ça a manqué au public de venir regarder les films physiquement", ajoute le programmateur du festival. "Les films et les courts métrages ont un meilleur rendu sur grand écran. Désormais, les visiteurs peuvent également profiter pleinement des nombreuses discussions que nous avons prévues avec les cinéastes et apprendre à les connaître". La soirée d'ouverture de vendredi sera lancée avec trois avant-premières mondiales. Le programme comprend "Wacht" de Sophie Kurperhoeks, "Two To Tango" de Dimitri Sterkens et "Tot ik terugkom" de Ramy Moharam Fouad. (Belga)