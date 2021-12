Jupiler Pro League - L'Union, le leader, s'impose 1-2 à Saint-Trond, Undav en tête du classement des buteurs

Après sa contre-performance du week-end dernier face à Louvain en championnat, l'Union Saint-Gilloise a retrouvé le chemin de la victoire à Saint-Trond, vendredi en match d'ouverture de la 17e journée de Jupiler Pro League.

Les Bruxellois se sont imposés 1-2 grâce à un doublé de Deniz Undav, qui a pris la tête du classement des buteurs avec 16 goals. Les Bruxellois confortent leur première place avec 37 points, sept de plus que l'Antwerp, qui dispute le derby contre le Beerschot samedi, et le Club Bruges, qui affronte Seraing dimanche. Saint-Trond, qui a momentanément égalisé par Christian Brüls (63e, 1-1), occupe la 11e position (21 points). Bien qu'ils restassent sur une défaite, les coaches n'ont pas bouleversé leurs onze de départ. Bernd Hollerbach a préféré Chris Durkin à Steve De Ridder et Felice Mazzù a titularisé Kaoru Mitoma à la place de Damien Marcq. Auteur d'une belle entrée e jeu contre OHL, le Japonais s'est montré très remuant notamment en isolant devant le but Bart Nieuwkoop, qui a été bloqué par Daniel Schmidt (8e) De l'autre côté, Anthony Moris a eu un excellent réflexe sur une frappe de Brüls bien placée dans le coin inférieur (9e). La suite allait être moins emballante avec des duels hargneux, qui ont obligé Jasper Vergoote à rappeler les joueurs à l'ordre. Les Bruxellois ont bien tenté de poser leur jeu sans pour autant alimenter convenablement Dante Vanzeir et Undav..Mais le duo d'attaque unioniste est impitoyable: après avoir débordé sur la droite, Vanzeir a trouvé au premier poteau Undav, qui a marqué son 15e but (32e, 0-1). L'Union avait trouvé le bon pli et sur un centre de la gauche de Mitoma, Christian Burgess a piqué une tête que Schmidt a dévié d'un réflexe époustouflant (42e). Si les Canaris ont pris le début de la seconde période à leur compte, les reprises de la tête de Yuma Suzuki (53e, 57e) n'ont pas fait trembler Moris. Par contre, le gardien luxembourgeois a été surpris sur une frappe de Brüls (63e, 1-1). Saint-Trond s'est alors lancé à la poursuite des trois points mais sur un corner de Teddy Teuma, Undav (1m78) a devancé Taichi Hara auquel il rend treize centimètres (73e, 1-2). A partir de là, l'Union a bien géré son avance et a pris le dessus physiquement sur un adversaire, qui a épisodiquement tenté de mettre plus d'intensité dans ses mouvements. (Belga)