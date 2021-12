Le PTB attaque la SNCB en justice pour la fermeture de guichets

Plusieurs citoyens membres du PTB ont décidé de mener une action en justice contre la SNCB et le gouvernement en réponse à la décision de fermer définitivement 44 guichets de gare, rapporte vendredi La Dernière Heure."Nous avons décidé de soutenir les usagers qui souhaitent mener une action en justice, sur la base de la loi anti-discrimination de 2007. Au moyen de cette loi et de l'action en cessation, les citoyens peuvent exiger que la SNCB mette fin à un comportement (la fermeture des guichets) qui exclut toute une partie de la société de l'accès aux transports en commun", explique Maria Vindevoghel, députée fédérale du PTB. Actuellement, trois personnes participent à cette action en justice. Les plaintes sont coordonnées par le PTB et transmises au cabinet d'avocats Progress Lawyers qui va se charger d'introduire la plainte. La députée invite également les usagers et les associations qui le souhaitent à rejoindre cette action en justice. (Belga)