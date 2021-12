Le travail reprend normalement à la prison de Bruxelles

La grève de 48 heures liée à un préavis des syndicats CGSP et CGSLB pour la prison de Bruxelles (sites de Forest, Saint-Gilles et Berkendael) s'est terminée ce vendredi à 22h00. Le travail reprend son cours normal. De nouvelles perturbations pourraient avoir lieu dans les prisons lundi en lien avec la manifestation nationale pour défendre le pouvoir d'achat qui est couverte par un préavis de grève de la FGTB et la CSC, estime vendredi Eddy De Smedt, secrétaire permanent SLFP-VSOA pour les prisons.Des renforts policiers ont été demandés durant ces 48 heures pour assurer le service minimum dans les établissements de Forest et de Saint-Gilles, tandis que le site de détention pour femmes de Berkendael a fonctionné normalement. La réunion de concertation planifiée le 6 décembre n'aura pas lieu, en raison de la grève nationale. Une réunion est en train d'être organisée en remplacement le 7 décembre avec la direction de la prison. Une médiation entre les deux parties est de plus déjà planifiée le 8 décembre au SPF Emploi. Pour rappel, à la suite de la découverte le 31 octobre d'un cluster dans l'aile des détenus qui travaillent dans l'établissement pénitentiaire de Saint-Gilles, la CGSP et la CGSLB ont déposé début novembre un préavis de grève pour la prison de Bruxelles afin de dénoncer la surpopulation carcérale et le manque d'effectifs. Un accord a été trouvé avec la direction. À la fin du mois, les agents pénitentiaires se sont plaints de la lenteur de la mise en ?uvre des mesures. La difficulté de trouver des places libres dans d'autres établissements a notamment gelé des transferts promis pour les détenus surnuméraires de Saint-Gilles. La population carcérale est restée au-dessus des 900 détenus pour une capacité maximale de 850 places. Le bourgmestre Charles Picqué a pris un arrêté le 23 novembre pour interdire l'entrée de nouveaux détenus dans la maison d'arrêt saint-gilloise. (Belga)