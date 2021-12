Sortie du nucléaire: Le MR et la N-VA s'en prennent à la ministre de l'Énergie

La N-VA et le MR s'en sont pris vendredi à la ministre fédérale de l'Energie, Tinne Van der Straeten (Groen), après la note qu'elle a remise au comité ministériel restreint qui se penche vendredi sur la sortie du nucléaire.

"On ne va pas accepter de mettre la Belgique dans le noir et émettre plus de CO2 juste pour assouvir un vieux rêve ? Où est l'étude pour la prolongation du nucléaire ? L'accord de gouvernement est pourtant clair à ce sujet", a lancé le président du MR, Georges-Louis Bouchez, sur Twitter. "La ministre Tinne Van der Straeten ne peut offrir aucune garantie en termes de sécurité d'approvisionnement mais continue à refuser obstinément de prolonger une capacité nucléaire propre de 2 GW", dit de son côté le président de la N-VA, Bart De Wever qui met en garde les partis de la coalition fédérale. "Si les partenaires de coalition acceptent cela, ils seront délibérément complices des conséquences qui nous attendent". (Belga)