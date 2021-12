Trois concerts-événements de Stromae à Bruxelles, Paris et Amsterdam fin février

Stromae a annoncé vendredi, via ses réseaux sociaux, qu'il se produira pour trois "shows en avant-première" à Bruxelles, Paris et Amsterdam en février prochain. Le premier de ces concerts aura lieu le 22 février au Palais 12.

Le chanteur de "Alors on danse", "Papaoutai", "Formidable" ou du plus récent "Santé" a donné très peu d'informations. Le message sur Instagram ne fait que préciser qu'il y a trois spectacles en préparation et que les billets pour ces spectacles, qui dureront une heure, seront mis en vente très bientôt. Sur Twitter, l'artiste précise que la vente de ces billets débutera à 18h00 sur le site de Ticketmaster. Plus tard dans l'année, Stromae se lancera dans une tournée de festivals en Europe. Des concerts sont ainsi déjà prévus en France, au Portugal, en Espagne, en Italie et en Suisse. Mais aussi en Belgique, lors de Werchter Boutique (19 juin) et des Ardentes à Liège (10 juillet). (Belga)