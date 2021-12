Wavre s'engage dans un partenariat avec les Special Olympics Belgium

La ville de Wavre a scellé vendredi soir à Limal un partenariat avec les Special Olympics Belgium, en signant une Charte des Solidarités. Le collège communal s'engage ainsi à accueillir et encadrer les personnes ayant un handicap mental dans les infrastructures sportives communales et dans les clubs sportifs. L'engagement, pris dans un premier temps jusqu'en 2024, a été signé à l'occasion de la journée mondiale des personnes handicapées. Le Brabant wallon accueillera en mai prochain, si les conditions sanitaires le permettent, les Special Olympics à Louvain-la-Neuve et à Braine-l'Alleud.Parmi les actions concrètes envisagées par la Ville de Wavre dans le cadre de la Charte des Solidarités, l'échevin du Sport Luc Gillard a notamment évoqué la création d'un prix spécial lors de la cérémonie annuelle des mérites sportifs, le développement de l'inclusion des "personnes extraordinaires" au sein du monde sportif local et la création d'un répertoire des clubs qui mènent des actions dans ce domaine. Sa collègue Kyriaki Michelis, en charge de la culture et de l'instruction publique, a également précisé que les valeurs d'entraide et de solidarité portées par ce partenariat entre la Ville et les Special Olympics Belgium se retrouveront également dans des actions à mener dans le domaine de l'enseignement, afin de sensibiliser les habitants dès leur plus jeune âge. (Belga)