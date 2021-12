1B Pro League - Le RWDM s'impose à Waasland-Beveren et relance la course à la deuxième place

Le RWDM a remporté les trois points de son déplacement sur la pelouse de Waasland-Beveren en s'imposant 2-3 samedi lors de la 14e journée de D1B. Une victoire qui permet aux Molenbeekois de revenir à égalité avec leur adversaire du jour, deuxième avec 20 points à 10 longueurs de Westerlo qui compte une rencontre de moins.Le RWDM entamait sa rencontre de la meilleure des manières. Florian Le Joncour donnait rapidement l'avance aux Bruxellois (9e, 0-1), avant que Kevin Nzuzi Mata ne double la mise après la demi-heure (36e, 0-2). Les Waaslandiens revenaient une première fois dans la rencontre via un auto-but du défenseur Abdoul Dante (42, 1-2). Le même Dante ne se trompait pas de côté et redonnait de l'air aux siens quelques minutes après le début de la seconde mi-temps (54e, 1-3). Passés tout près de la montre en or la semaine dernière en gaspillant deux buts d'avance dans les dernières minutes de jeu contre Deinze (2-2), les Bruxellois ont à nouveau donné quelques sueurs froides à leurs supporters après une nouvelle réduction du score de Joseph Efford (66e, 2-3). Seulement, cette fois, le score n'évoluait plus et le RWDM empochait trois points mérités qui relance la course à la deuxième place. (Belga)