Coronavirus - Le Covid-19 arrive aux îles Cook avec le tout premier cas détecté

Un tout premier cas de Covid-19 a été détecté samedi aux îles Cook, archipel du Pacifique de 17.000 habitants jusqu'ici épargné par la pandémie, a annoncé le Premier ministre, Mark Brown.Un garçon de 10 ans a été testé positif au nouveau coronavirus alors qu'il se trouvait en quarantaine avec sa famille après être revenu de l'étranger. Les îles Cook se sont complètement isolées du reste du monde au début de la pandémie. Les Cookiens coincés à l'étranger peuvent toutefois se faire rapatrier à bord de quelques rares vols spéciaux depuis la Nouvelle-Zélande, moyennant dix jours de quarantaine à l'arrivée et de multiples tests. L'archipel est l'un des pays du monde où le taux de vaccination contre le Covid-19 est le plus élevé: 96% de la population de plus de 12 ans a reçu ses deux doses. Les îles Cook ont l'intention de rouvrir leurs frontières à la Nouvelle-Zélande, sans quarantaine, à partir du 14 janvier. (Belga)