Coronavirus - Port du masque à l'école primaire: les enfants pourront l'enlever une fois assis

Depuis ce samedi, l'obligation du port du masque est étendue aux enfants à partir de l'âge de 6 ans. Cela signifie qu'en classe aussi, ils devront s'affubler d'une protection buccale dès lundi sauf une fois assis, "étant entendu que les consignes d'aération" sont respectées, lit-on dans la circulaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles.Les décisions prises vendredi par le Comité de concertation ont été détaillées dans une circulaire émanant de la ministre de l'Éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles, Caroline Désir. On y apprend que les enfants fréquentant l'école primaire (grosso modo âgés de 6 à 12 ans) pourront enlever leur masque en classe une fois assis, si les locaux respectent les consignes d'aération. La circulaire recommande notamment d'ouvrir les fenêtres avant les cours, aux intercours, pendant les pauses et après les leçons, ou encore de maintenir les fenêtres entrouvertes pendant les cours. Le Codeco a d'ailleurs demandé de généraliser l'usage de détecteurs de CO2, et une enveloppe a été dégagée par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour l'achat du matériel nécessaire, selon la circulaire. Leur installation sera prioritaire "dans les locaux qui accueillent des activités d'enseignement qui ne permettent pas toujours le port du masque". Les adultes et les élèves fréquentant l'école secondaire doivent porter le masque "lors de tout contact, en ce compris pendant les temps de cours". En Flandre, les consignes pour les écoles primaires sont aussi d'autoriser d'enlever le masque une fois que les élèves sont assis, si la distance et la ventilation sont suffisantes. Les professeurs ne devront pas non plus porter de protection faciale pendant leur cours aux mêmes conditions. (Belga)