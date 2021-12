Coupe du monde de ski alpin - Aleksander Aamodt Kilde s'adjuge la première descente de Beaver Creek

Le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde a remporté la première descente de Beaver Creek dans le Colorado samedi, sa deuxième victoire de la saison de Coupe du monde de ski alpin, au lendemain de son triomphe dans le Super-G, la 8e de sa carrière.

Parti en 19e position, le vainqueur du gros globe de cristal 2020, victime d'une grave blessure au genou droit il y a 11 mois, a devancé l'Autrichien Matthias Mayer, champion olympique de la spécialité en 2014, de 66/100e. Le Suisse Beat Feuz, quadruple tenant du petit globe de descente a complété le podium, à 1 seconde et 1/100e. Son compatriote Marco Odermatt a pris la 15e place à 1 seconde et 65/100es et conserve la tête du classement général, devant Mayer et Kilde. Les skieurs ont rendez-vous dimanche pour la deuxième descente sur ce même tracé des "Birds of Prey". (Belga)