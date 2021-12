Coupe du monde de ski alpin - Nouvelle victoire de l'Italienne Goggia dans la 2e descente de Lake Louise

Sofia Goggia a remporté aussi la deuxième descente de la saison de Coupe du monde de ski alpin, samedi à Lake Louise au Canada .

L'Italienne s'offre une 6e victoire consécutive, sur ces six dernières courses, et la deuxième depuis le 31 janvier et sa blessure au genou droit qui l'avait privée de "ses" Mondiaux à Cortina d'Ampezzo et de la fin de saison. Elle signe la 13e victoire de sa carrière en Coupe du monde et la 10e en descente. Championne olympique en titre, Sofia Goggia, 29 ans, s'était en effet déjà imposée vendredi dans la première descente de Lake Louise. Cette fois, la Bergamasque a descendu en 1:48.42 pour devancer, comme la veille, l'Américaine Breezy Johnson de 84/100es. La Suissesse Corine Sutter, 3e à 98/100es, complète cette fois le podium. Mikaela Shiffrin a pris la 38e place à 3.44, moins bien que la veille. Un Super-G est au programme de dimanche. (Belga)