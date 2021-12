États-Unis: deux adolescentes tuées par balle à Memphis

Deux adolescentes de 15 et 16 ans ont été tuées par balle dans la ville américaine de Memphis. Une jeune fille de 16 ans et un bébé de 9 mois ont également été blessés par des balles, ainsi qu'une adulte, qui a été emmenée à l'hôpital, selon les informations fournies par la police de Memphis sur Twitter.Les faits se sont produits dans une station-service située sur Elvis Presley Boulevard, à quelques pas de l'attraction touristique Graceland, l'ancienne résidence du King. Les victimes se trouvaient dans une voiture à la pompe à essence quand un autre véhicule a surgi sur les lieux. Des coups de feu ont été tirés depuis celui-ci et le conducteur a ensuite pris la fuite. L'automobile a depuis été retrouvée. La police de la ville américaine ne sait pas encore quel était le contexte de cette fusillade. (Belga)