L'agence de notation Moody's dégrade les notes de la Wallonie, de la FWB et de la Flandre

L'agence de notation Moody's a décidé vendredi de dégrader les notes financières de la Wallonie, la Flandre et la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), a-t-elle annoncé dans un communiqué dans la soirée.Moody's a pris la décision de dégrader d'un cran la note de la Wallonie qui passe de A2 à A3. La note de la FWB passe d'une note "A1 perspective négative" à une note "A2 perspective stable". Enfin, cella de la Flandre passe de Aa2 à Aa3. Ces dégradations auront un impact immédiat sur le coût plus élevé que la Wallonie, la Flandre et la FWB devront payer pour leurs prochains emprunts. (Belga)