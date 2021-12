Les Belges à l'étranger - Le Real Madrid, toujours sans Hazard, s'impose chez Adnan Januzaj

Avec Thibaut Courtois, mais encore une fois sans Eden Hazard, le Real Madrid s'est imposé 0-2 sur la pelouse de la Real Sociedad d'Adnan Januzaj pour le compte de la 16e journée de Liga.

C'est du banc que le capitaine des Diables Rouges a une nouvelle fois observé les siens s'imposer en championnat grâce à un de ses concurrents très en forme : Vinicius Junior. Bien servi par Luka Jovic monté au jeu à la 17e minute à la place de Karim Benzema, blessé, le Brésilien a donné l'avance à la Maison Blanche (47e, 0-1). Le même Jovic s'est mué en buteur dix minutes plus tard pour doubler l'avance des hommes de Carlo Ancelotti (57e, 0-2). Dans les rangs de la Real Sociedad, Adnan Januzaj était une nouvelle fois titulaire et a cédé sa place à la 68e minute, juste après le second but madrilène. Grâce à cette nouvelle victoire, le Real Madrid, avec 39 unités, prend temporairement 8 longueurs d'avance sur son dauphin Séville. (Belga)