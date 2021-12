Premier but de la saison pour Alexis Saelemaekers et victoire pour l'AC Milan

Alexis Saelemaekers s'est illustré samedi lors de la victoire 2-0 de l'AC Milan contre Salernitana pour le compte de la 16e journée de Serie A. Le Diable Rouge a inscrit son premier but de la saison en doublant la mise pour les Rossoneri à la 18e minute de jeu. Cette victoire permet aux Milanais, 38 points, de prendre temporairement deux longueurs d'avance sur Naples.Sur le banc le 1er décembre dernier lors de la victoire contre la Genoa de Zinho Vanheusden (0-3), Alexis Saelemaekers a donné raison à son entraîneur de le titulariser à nouveau contre Salernitana. Auteur de deux assists en championnat depuis le début de la saison, le Diable Rouge a enfin ouvert son compteur but en plantant la deuxième rose des siens après un peu plus d'un quart d'heure. Situé sur le côté droit du grand rectangle, l'ancien Anderlechtois fixait son défenseur avant d'envoyer le ballon du gauche hors de portée du gardien (18e, 2-0). Il plaçait les Rossoneri sur du velours après l'ouverture du score très tôt dans la rencontre de Franck Kessié (5e, 1-0). (Belga)