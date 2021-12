Florent Claude 15e et et Thierry Langer 43e de la poursuite à Östersund

Florent Claude et Thierry Langer, ont terminé respectivement 15e et 43e de la poursuite 12,5 km de la Coupe du monde de biathlon 2021-2022, dimanche lors de la dernière épreuve de la deuxième étape organisée à Östersund en Suède.

La victoire est revenue au Norvégien Vetle Christiansen. Il devancé de 9.8 secondes le Suédois Sebastian Samuelsson, vainqueur jeudi du sprint, et de 11.0 secondes le Français Emilien Jacquelin. Claude a concédé 1:37.1 et Langer 3:13.2. S'élançant dans l'ordre de leur arrivée dans le sprint jeudi, Langer est parti à la poursuite de Samuelsson en 36e position avec 1:33 de retard et Florent Claude en 37e position à 1:36. Florent Claude, 30 ans, a donc remonté vingt-deux adversaires grâce à un 19/20 tirs (0-0-0-1, la faute est intervenue debout dans la 4e séance). Il est arrivé à 1:37.1 de Christiansen parti 1:05 devant lui, c'est dire qu'il fait jeu égal ou presque avec les meilleurs. La course de Langer fut plus difficile. Avec deux fautes sur le premier pas de tir (couché), le Malmédien a reculé au 46e rang. Il a terminé avec cinq erreurs (2-0-1-2) pour échouer au sprint dans la bagarre pour la 40e place, la dernière qui permet de marquer des points. Cette quinzième place a rapporté 26 points à Florent Claude qui occupe désormais la 34e place (+8) de la Coupe du monde avec 46 unités après quatre des des vingt-deux épreuves. Thierry Langer est 58e (-2) avec 5 points. Christiansen est le nouveau leader. Il possède 178 points pour 175 à Samuelsson et 154 au Norvégien Johannes Boe, tenant du grand globe, qui a dû se contenter de la 8e place dans la poursuite. Samedi après-midi, Lotte Lie avait fini 19e de la poursuite féminine 10 km disputée également à Östersund. (Belga)