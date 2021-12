Jupiler Pro League - Genk partage à Malines à quelques jours de son match contre le Rapid Vienne

Genk et Malines ne sont pas parvenus à se départager dans leur duel de clôture de la 17e journée de Jupiler Pro League dimanche. Les deux équipes se sont quittées sur le score de 1-1, Nikola Storme (50e, 1-1) répondant à l'ouverture du score de Théo Bongonda (43e, 0-1). Avec ce résultat, les Malinois restent 7e avec 27 points et possèdent 5 longueurs d'avance sur Genk, 8e.

La première occasion du match était à mettre à l'actif des Limbourgeois. Joseph Paintsil tentait sa chance à bout portant et forçait Gaëtan Coucke à se coucher pour sortir le ballon (5e). Les Malinois régissaient cinq minutes plus tard via Kerim Mrabti, mais la reprise du numéro 19 du KV passait de peu à côté. Il ne se passait pas grand-chose dans la rencontre jusqu'à l'énorme raté de Kristian Thorstvedt, esseulé au second poteau, qui manquait sa reprise sur un centre contré de Paintsil (33e). Dans une rencontre très peu rythmée, Genk finissait par ouvrir la marque juste avant la mi-temps. Lors d'une bonne reconversion offensive, Paintsil, bien décalé dans le rectangle par Luca Oyen, voyait son envoi repoussé par le portier malinois. Le ballon revenait dans les pieds de Théo Bongonda qui ne se posait pas de questions pour inscrire son 6e but de la saison (43e, 0-1). Égalisation rapide de Nikola Storme qui envoyait dans le plafond du but de Maarten Vandevoordt un centre en retrait de Sandy Walsh (50e, 1-1). Bien placé au point de pénalty, il plantait son 8e but de la saison. Le portier de Malines, Gaëtan Coucke, était exclu à la 62e après avoir fauché Thorstvedt en dehors du rectangle alors que le Norvégien partait seul au but. Une exclusion qui n'avait pas de conséquences pour les Malinois dans une fin de rencontre pauvre en occasions, malgré une toute dernière opportunité pour Genk sur corner à la 97e minute. Mike Trésor déposait le ballon sur la tête de Thorstvedt dont la reprise était stoppée sur la ligne par Yannick Thoelen. Le superbe arrêt du portier remplaçant du KV permettait aux Sang et Or de prendre un point après les dix minutes d'arrêt de jeu. De son côté, Genk ne préparait pas de la meilleure des manières son match important de jeudi en Europa League contre le Rapid Vienne. (Belga)