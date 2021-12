La police sort le canon à eau contre un groupe de perturbateurs

La police a dû sortir le canon à eau et des gaz lacrymogènes pour contrer un groupe d'émeutiers lors de la manifestation qui se tient dimanche après-midi à Bruxelles pour contester les mesures sanitaires prises pour enrayer la propagation du coronavirus.

Huit mille personnes ont participé à cette manifestation, selon la police. La tête du cortège a atteint son point d'arrivée, près de la place Schuman. Les premiers intervenants étaient en train de déclamer leur discours lorsqu'un groupe de jeunes a commencé à bombarder les nombreux policiers et policières présents avec toutes sortes de projectiles. Ils ont également tiré des feux d'artifice sur les agents. Ces derniers ont riposté à l'aide du canon à eau et de gaz lacrymogènes. Des groupes de manifestants atteignent pour l'instant le point d'arrivée tandis que les autres ont déjà quitté les lieux. On ignore s'il y a eu des blessés ou si la police a procédé à des arrestations. (Belga)