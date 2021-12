Port du masque en primaire: "Ne reportez pas votre colère contre les directions"

La ministre francophone de l'Éducation Caroline Désir a lancé dimanche un appel aux parents dont les enfants vont devoir dès demain/lundi porter un masque pour aller à l'école. "Je demande aux parents de ne pas reporter leur colère contre les directions ou les enseignants", a souligné la ministre sur le plateau de l'émission "C'est pas tous les jours dimanche" (RTL-TVi), réagissant aux inquiétudes d'un directeur d'école.

Ce dernier, Perry Binard (de l'école Sainte-Marie Namur), indiquait que des pétitions circulent déjà entre parents du primaire, opposés au port du masque pour les enfants. Ceux-ci doivent désormais le porter à l'école dans les espaces intérieurs dès la première primaire (6 ans). "Ne mettons pas les enfants au centre de combats d'adultes", a insisté dimanche en télévision la ministre socialiste. "Respectez les règles, et ne reportez pas votre colère contre les directions ou les enseignants (...) Ils n'ont pas choisi cette mesure, ils s'y plient, comme moi", a-t-elle lancé. Parallèlement, Caroline Désir estime aussi que "la culture du masque ne va pas se faire du jour au lendemain" et qu'une certaine compréhension est donc nécessaire. La dernière circulaire pour le fondamental impose le port du masque à l'intérieur dès la première primaire. Il doit donc être porté en classe, mais le texte autorise des "moments de pause" quand tout le monde est assis et que l'activité s'y prête. La forme et la régularité de ces "pauses" ne sont pas précisées, confirme la ministre. "Je fais confiance aux enseignants pour cela." (Belga)