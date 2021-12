Téléthon: près de 74 millions d'euros de promesses de dons

Le compteur du Téléthon 2021 a atteint près de 74 millions d'euros de promesses de dons dimanche, lors d'une 35e édition qui a renoué avec le terrain après la précédente, confinée pour cause de Covid-19, ont annoncé les organisateurs.Le compteur final affiche 73.622.019 euros, en nette hausse par rapport au total de 58,3 millions d'euros levés pendant la durée du Téléthon en 2020. Un total de 77 millions avait été enregistré l'an dernier au compteur, celui-ci restant ouvert encore quelque temps après l'événement. L'événement de collecte de dons pour la recherche sur les maladies rares, lancé vendredi soir, a pu cette année réinvestir villes et villages de France. "Nous avons a pu renouer avec la convivialité et l'esprit de fête sur le terrain", dans le respect des gestes barrières, s'est félicitée auprès de l'AFP la présidente de l'organisation AFM-Téléthon, Laurence Tiennot-Herment. En dépit d'une météo peu clémente dans de nombreux départements, des animations ont pu se dérouler dans près de 10.000 communes. L'an dernier à cause du Covid-19, cet événement populaire sans équivalent s'était réduit à sa retransmission sur les chaînes de France Télévisions et à des défis sur internet. (Belga)