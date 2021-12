De la neige sur l'est du pays cette nuit

Lundi soir et en début de nuit, des chutes de neige sont prévues dans les provinces de Liège et du Luxembourg avec une accumulation de 3 à 8 cm ou un peu plus, avertit l'Institut royal météorologique (IRM). Sur le sud de la province de Namur, quelques chutes de neige sont aussi attendues. Des plaques de glace pourront également se former localement.

L'après-midi de lundi commencera avec quelques éclaircies localisées avant que le ciel ne se couvre sur l'ensemble du pays. En fin d'après-midi, de la pluie est attendue sur l'ouest. Ensuite, elle gagnera aussi le centre. Les maxima oscilleront entre -1 degré en Hautes Fagnes et +5 degrés à la mer. Le vent de sud sera modéré, au littoral devenant plus tard assez fort. Lundi soir, la zone de précipitations continuera d'envahir notre pays. Il s'agira de pluie dans la partie ouest et de neige fondante dans la moitié est. En Ardenne, de la neige est prévue, avec une accumulation de 3 à 8 cm ou un peu plus. Dans la nuit de lundi à mardi, le temps deviendra rapidement sec sur l'ouest et plus progressivement sur l'est. De larges éclaircies pourront se développer, excepté dans l'est et le sud-est où de nombreux nuages bas persisteront, pouvant limiter la visibilité sur le relief ardennais. Les minima se situeront entre -1 degré en Haute Ardenne, +1 degré dans le centre et +3 degrés à la côte. Le vent modéré de sud s'orientera à l'ouest. A la mer, le vent sera assez fort à fort avec des rafales de 50 à 60 km/h en soirée. Mardi, il fera sec jusqu'en soirée avec de larges éclaircies sur la plupart des régions. Les maxima oscilleront autour de 0 degré en Hautes Fagnes, jusqu'à 6 degrés à la mer. Mercredi, le temps sera généralement sec avec des éclaircies. Maxima de 1 à 6 degrés. Jeudi et vendredi, quelques précipitations seront intermittentes et il y aura peu de variations dans les maxima. (Belga)