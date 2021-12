Près de 10.000 jouets récoltés pour des enfants défavorisés lors du Nostalgie Magic Tour

Nostalgie a récolté près de 10.000 jouets, du 29 novembre au 4 décembre, dans le cadre de son "Nostalgie Magic Tour" organisé au profit de l'association "Arc-en-ciel", laquelle redistribuera le fruit des récoltes entre une centaine d'associations, annonce la radio lundi dans un communiqué. Au total, 6.047 enfants recevront des cadeaux pour les fêtes.

Tout au long de la semaine dernière, les équipes de Nostalgie ont parcouru la Wallonie et Bruxelles et fait halte à Messancy, Jambes, Nivelles, Anderlecht, La Louvière et Liège en vue de récolter des jouets. Au total, 9.764 jouets en tout genre ont été collectés grâce à la générosité spontanée des auditeurs et passants. Outre des jouets, il était également possible d'amener des piles usagées aux lieux de rendez-vous. L'action a permis de rassembler 18.674 kilos de piles et batteries usagées. L'ensemble a été transformé en un chèque d'une valeur de 13.400 euros destiné à l'ASBL "Arc-en-Ciel". Ce montant permettra la rénovation d'un centre de vacances à Virton. "Un enfant qui n'a pas de jouets, ce n'est pas normal et c'est d'autant plus beau lorsque les dons viennent des autres enfants", a réagi Patrick Bruel, parrain du Nostalgie Magic Tour 2021. Bravant la météo capricieuse, plus de 200 bénévoles se sont cette année mobilisés pour le Nostalgie Magic Tour, notamment ceux de La Mutualité Chrétienne et Bebat, tous deux partenaires de l'opération. (Belga)