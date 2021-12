La SNCB lance un "Duo Ticket" pour la période de fin d'année

La SNCB permettra aux voyageurs de prendre le train à deux pour le prix d'un durant toute la fin de l'année, annonce mardi l'entreprise ferroviaire. Cette offre "Duo Ticket", valable à partir du 11 décembre et jusqu'au 9 janvier, proposera un voyage pour deux personnes pour le prix d'un seul billet standard.

Le "Duo Ticket" sera en vente sur l'application et le site de la SNCB ainsi qu'aux automates et aux guichets. Il sera valable tous les jours de la semaine et du week-end. Le prix du billet variera en fonction du trajet souhaité. (Belga)