Leipzig bat Manchester City, avec De Bruyne, et jouera l'Europa League

Leipzig s'est imposé 2-1 face à Manchester City, mardi, lors de la dernière journée du groupe A de la Ligue des Champions de football et assure ainsi sa troisième place. Les Allemands joueront l'Europa League. Du côté de City, Kevin De Bruyne a joué 87 minutes.

Manchester City était déjà assuré de la première place du groupe, alors que Leipzig se disputait avec le Club Bruges la troisième place, qui permet de poursuivre l'aventure européenne, mais dans une autre compétition. Les Allemands partaient avec un léger avantage sur les Brugeois grâce aux affrontements directs (victoire 1-2 de Bruges et 0-5 de Leipzig). Les Allemands, dirigés par l'entraîneur intérimaire Achim Beierlorzer, ouvraient le score grâce à Dominik Szoboszlai (24e). André Silva (71e) doublait la mise en seconde période. Riyad Mahrez (77e) réduisait l'écart. Exclu, Kyle Walker (83e) laissait City à dix en fin de rencontre. Pour sa première titularisation depuis sa contamination au covid-19, Kevin De Bruyne est resté 87 minutes sur le terrain avant d'être remplacé par Cole Palmer. City termine en tête du groupe avec 12 points. Le PSG, qui a dominé Bruges 4-1, suit avec 11. Leipzig termine troisième avec 7 points, trois de plus que Bruges. Manchester City et le PSG disputeront les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Leipzig poursuivra sa route en Europa League, où il rencontrera un club classé deuxième dans cette compétition, dans un "barrage" pour accéder aux huitièmes de finale. (Belga)