Europa League - Leicester à Naples sans sept joueurs malades, Tielemans dans le groupe

Après Tottenham qui sera privé de huit joueurs positifs au Covid-19, contre Rennes, Leicester, le club de Youri Tielemans et Timothy Castagne, se déplacera sans sept joueurs malades, dont "certains" du Covid, pour son match d'Europa League à Naples, jeudi, a annoncé mercredi l'entraîneur Brendan Rodgers.

"Des membres du staff et des joueurs n'ont pas fait le voyage (à Naples, ndlr). Certains ont eu un test positif au Covid, d'autres ne se sentent pas très bien, donc nous n'avons pas pris de risque" a expliqué le coach, cité dans un communiqué du club, sans donner le nom des joueurs absents. Youri Tielemans, écarté depuis novembre en raison d'une blessure au mollet, a lui effectué le voyage dans le sud de l'Italie. "Youri a fait le voyage. Il s'entraîne très bien et sera disponible. Ryan Bertrand a aussi fait le voyage. Ils sont tous les deux disponibles pour le match", dit Brendan Rodgers. "Cela est venu (au fil) des derniers jours. D'une manière générale, on commence à voir un peu plus de cas et pour nous, c'est toujours la santé de nos joueurs qui compte", a assuré le coach de Leicester en parlant des nombreuses défections au sein de son groupe. "Nous avons fait plusieurs tests. On a encore été testé de matin à l'hôtel avant d'embarquer pour le vol. Nous avons pris toutes les mesures pour arriver ici de la façon la plus sure possible vis-à-vis de notre pays de destination, nous devons respecter les lois et les préoccupations sanitaires d'ici", a encore souligné Rodgers. Actuellement premier du groupe C avec 8 points, Leicester est sous la menace de Naples et et du Spartak Moscou qui en ont 7 et même du Legia Varsovie, dernier avec 6 unités. En milieu d'après-midi, l'entraîneur de Tottenham, Antonio Conte, avait annoncé que huit joueurs et cinq membres du staff des Spurs avaient été testés positifs au Covid. (Belga)