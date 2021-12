Ligue des Champions - Record et première place pour Koni De Winter, but pour Romelu Lukaku

À 19 ans et 179 jours, Koni De Winter est devenu mercredi le plus jeune joueur à être titularisé par la Juventus en Ligue des Champions. Le Diablotin était présent pour la première fois dans la défense des 'Bianconeri' lors de la victoire des siens 1-0 contre Malmö pour la 6e et dernière journée du groupe H. Dans le même temps, Romelu Lukaku et Chelsea sont allés partager 3-3 sur la pelouse du Zenith Saint-Petersbourg. Un résultat qui permet à la Juventus de terminer à la première place avec 15 points, devant Chelsea et ses 13 unités.

Déjà qualifiée au coup d'envoi, tout comme Chelsea, la Juventus en profitait pour aligner d'entrée Koni De Winter. Le jeune défenseur n'avait disputé que dix minutes toutes compétitions confondues pour la Vieille Dame depuis le début de la saison. Il était rentré en jeu lors de la défaite 4-0 sur la pelouse de Chelsea le 23 novembre. Contre Malmö, il a non seulement fêté sa première apparition dans le onze de base, mais est également rentré dans l'histoire du club en étant le plus jeune titulaire en Ligue des Champions. Avec 19 ans et 179 jours, il devance Ruben Olivera (19 ans et 193 jours) ou encore Paul Pogba (19 ans et 265 jours). À égalité avec le club londonien, les 'Bianconeri' devaient espérer un faux-pas des Blues pour s'emparer de la première place. Ils ont assuré le service minimum en l'emportant 1-0 sur un but de Moise Kean à la 18e minute. De Winter est resté sur la pelouse jusqu'à la 71e minute de jeu. Dans l'autre rencontre, Chelsea a concédé le partage 3-3 sur la pelouse du Zenit Saint-Pétersbourg où Romelu Lukaku retrouvait une place de titulaire pour la première fois depuis le 20 octobre dernier contre Malmö. Le match commençait sur les chapeaux de roue pour les Blues : première phase arrêtée et premier but. Timo Werner, esseulé, ouvrait la marque en reprenant du plat du pied droit un corner au second poteau (2e, 0-1) et inscrivait son deuxième but de la compétition. Les Russes revenaient au score par l'entremise de Claudinho qui reprenait un excellent centre de la tête pour tromper Kepa (38e, 1-1). Le Brésilien était imité par son coéquipier Sardar Azmoun quelques secondes plus tard. Une perte de balle de Chelsea permettait à l'Iranien d'être mis sur orbite et de partir seul au but. Il dribblait Kepa sans difficulté et donnait l'avance aux siens (41e, 2-1). Pour son 70e match européen, le 31e en Ligue des Champions, Romelu Lukaku ramenait les deux équipes à égalité en poussant au fond des filets un excellent service de Werner devant le gardien (62e, 2-2). L'attaquant cédait sa place à un quart d'heure du terme. À quelques minutes de la fin de la rencontre, Werner y allait de son doublé et pensait offrir la victoire aux Blues (85e, 2-3). Les Russes revenaient une dernière fois au score dans les arrêts de jeu par une superbe demi-volée de Magomed Ozdoev hors du rectangle (90+4, 3-3). Le Zenit termine troisième du groupe avec 5 points, Malmö ferme la marche avec un seul petit point. (Belga)