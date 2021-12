Plaques de givre et de glace et neige attendues dans les prochaines heures

L'Institut royal météorologique (IRM) a lancé mercredi soir un avertissement aux "conditions glissantes", des plaques de givre et de glace, mais aussi de la neige, étant attendues dans les prochaines heures dans plusieurs régions du pays.Durant la nuit et jeudi matin, les températures se situeront autour de 0°C voire seront légèrement négatives dans l'est mais aussi localement dans le centre. Dans les provinces de Namur, Liège et Luxembourg, des plaques de givre ou de glace pourront alors se former par endroits (dues, respectivement, à des bancs de brouillard givrant ou au gel de l'eau provenant de la fonte de la neige). Localement, des plaques de givre seront également probables dans les provinces de Hainaut, Limbourg et dans les deux Brabants. Jeudi, l'IRM prévoit des averses hivernales dès le début de la matinée et jusqu'à la mi-journée qui, sur une partie des provinces de Namur, Liège et Luxembourg. Ces chutes de neige pourraient donner lieu à une couche de neige fraîche de 1 à 4 cm (au-dessus de 300 à 400 m). (Belga)