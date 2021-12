Alison Van Uytvanck championne de France des clubs avec le CT Clermontois

Le CT Clermontois est devenu champion de France pour la première fois grâce à sa victoire 4 à 0 sur le TC Boulogne-Billancourt dans la finale féminine du championnat de France des clubs en ProA mercredi.

Alison Van Uytvanck, affilée depuis six ans à Clermont, a salué cette victoire en s'imposant face à la Française Chloé Paquet (WTA 118) mercredi 7-5 6-3 dans le deuxième simple. L'Espagnole Aliona Bolsova (WTA 156), l'Américaine Bernarda Pera (WTA 94) et la jeune Danoise Clara Tauson, 44e mondiale, victorieuse face à la Slovène Tamara Zidansek, 30e joueuse du monde, complètent l'équipe de Clermont. "C'est une belle victoire pour tout le monde au club", a confié la numéro 2 belge, 27 ans, 68e mondiale, sur le site de la fédération française de tennis. "Pour tous nos supporters qui nous suivent à chaque rencontre et qui ont encore fait beaucoup de bruit aujourd'hui. C'était d'ailleurs parfois difficile de se concentrer avec tout le bruit fait par les supporters des quatre équipes présentes aujourd'hui (deux équipes dames, deux équipes messieurs) mais c'est une ambiance sympa !" (Belga)